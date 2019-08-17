«Везде кровь»: в Перми автобус врезался в здание

В Перми маршрутный автобус врезался в здание — в результате происшествия, по предварительным данным, погиб один человек и еще 22 пострадали. Среди раненных восемь детей — их состояние оценивается как средней степени тяжести. Как сообщают очевидцы, на месте трагедии «везде кровь», водитель транспорта получил тяжелые ранения, а одной из потерпевших оторвало пальцы. Региональный СК начал доследственную проверку по факту ДТП.

В Перми маршрутный автобус врезался в здание. По предварительным данным, результате происшествия погиб один человек, еще 22 пострадали. «В Перми на улице Новогайвинской, по предварительной информации, автобус маршрута №53 допустил наезд на здание», — пояснили в МВД агентству ТАСС.

Как сообщили в ведомстве, среди пострадавших восемь несовершеннолетних — их состояние оценивается как средней степени тяжести. Уточняется, что в салоне находилось около 50 человек. В настоящий момент на месте ЧП работают сотрудники полиции.

Очевидица трагедии рассказала, что полный автобус людей въехал в стену магазина на высокой скорости — по ее словам, на месте происшествия «везде кровь», а одной пострадавшей оторвало пальцы.

Также девушка сообщила, что самого водителя зажало между автобусом и стеной — он получил серьезные травмы, сообщили в краевой полиции. При этом пермячка отметила, что сама должна была ехать в этом автобусе с дачи, но не успела. «Да, я хотела ехать с дачи на Гайву. Но запозднилась и позже поехала. И как раз тут произошло уже все. Я на такси позже поехала, но хотела на автобусе», — заявила местная жительница телеканалу «360».

Еще один пермяк, который ехал на злополучном транспорте, сообщил о нескольких погибших, однако эта информация не подтверждена. «Перед нами автобус в лобовую врезался в бетонную стену. Все сиденья сложились, несколько трупов, куча пострадавших. Пять карет „скорой“, две реанимации, МЧС , полиция, пожарные», — перечислил Денис Орлов в сообществе «Мой город — Пермь» в соцсети «Вконтакте».

В краевой полиции назвали возможную причину столкновения. «По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением и наехал на здание, находящееся с правой стороны по ходу движения. На место аварии выехали все оперативные службы: полиция, скорая, спасатели. Количество пострадавших уточняется», — пояснили в ведомстве сайту kp.ru.

При этом в администрации Перми заявили о технических неполадках, найденных в автобусе. «Сегодня, 17 августа, около 15.00 мск в районе остановки „Лесозавод“ водитель автобуса №53 не справился с управлением и допустил столкновение с бетонной стеной. По предварительной информации, это произошло из-за технической неисправности автобуса», — сообщили в городском департаменте дорог и транспорта.

Следственное управление СК по Пермскому краю начало проверку по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В мэрии отметили, что на время следствия перевозчик был отстранен от работы на городских маршрутах.

В результате ЧП дорогу Дружбы в сторону Гайвы от отворота на Нижнюю Курью перекрыли, из-за чего, по словам горожан, образовалась пробка — некоторые автомобилисты выезжают на обочину и едут за скорой помощью.

Не менее ужасающая трагедия произошла на дороге и в Подмосковье 11 августа. Там на 159 километре Рижского шоссе в городском округе Шаховская столкнулись грузовой автомобиль и легковушка, пишет «Рен ТВ».

После удара легковой автомобиль выехал на встречную полосу, врезавшись в микроавтобус. По данным правоохранительных органов, один из участников аварии нарушил правила дорожного движения. В результате происшествия погибли пять человек, среди них — двое детей.

Известно также о восьми пострадавших пассажирах микроавтобуса. Семеро раненных были госпитализированы в Волоколамскую больницу, сообщили в региональном минздраве . По словам медиков, состояние взрослых оценивалось как удовлетворительное, в то время как несовершеннолетние находятся в состоянии средней тяжести. «Угрозы жизни нет. Один ребенок 11 августа был переведен для дальнейшего лечения в детскую городскую клиническую больницу имени Г. Н. Сперанского», — рассказали медработники учреждения агентству РИАМО.

Похожее происшествие произошло в Рыбинском районе Ярославской области. Там 10 июля автобус ПАЗ столкнулся с эвакуатором. В результате ДТП пострадали шесть человек. «На 223-м км автодороги Сергиев Посад — Череповец в Рыбинском районе возле деревни Воробьевка произошло ДТП. По уточненной информации, в результате ДТП пострадали водитель эвакуатора, 45-летний житель Московской области, водитель ПАЗ, 68-летний житель Рыбинского района, а также четыре пассажира автобуса — все жители Рыбинского района Ярославской области», — сообщили ТАСС в правоохранительных органах.