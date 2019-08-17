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Число пострадавших в ДТП под Тулой увеличилось до 12 

RT на русском 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Количество пострадавших в результате ДТП с участием автобуса в Тульской области увеличилось до 12, сообщили в региональном Минздраве.
«В ДТП пострадали 12 человек. Госпитализированы восемь человек, из них один ребёнок», — приводит сообщение Интерфакс.
Как отметили в ведомстве, состояние всех пострадавших оценивается как стабильное, четверо из них отпущены на амбулаторное лечение.
Ранее сообщалось, что в Тёпло-Огарёвском районе Тульской области в результате столкновения легкового автомобиля с автобусом погиб один человек, ещё 11 пострадали.
В конце июля «Реальное время» передавало, что в Казани заявили о снижении числа ДТП, произошедших по вине водителей автобусов.
RT на русском: последние новости
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ДТП , Минздрав РФ , Интерфакс
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