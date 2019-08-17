Число пострадавших в ДТП под Тулой увеличилось до 12

Количество пострадавших в результате ДТП с участием автобуса в Тульской области увеличилось до 12, сообщили в региональном Минздраве

«В ДТП пострадали 12 человек. Госпитализированы восемь человек, из них один ребёнок», — приводит сообщение Интерфакс.

Как отметили в ведомстве, состояние всех пострадавших оценивается как стабильное, четверо из них отпущены на амбулаторное лечение.

Ранее сообщалось, что в Тёпло-Огарёвском районе Тульской области в результате столкновения легкового автомобиля с автобусом погиб один человек, ещё 11 пострадали.

В конце июля «Реальное время» передавало, что в Казани заявили о снижении числа ДТП, произошедших по вине водителей автобусов.