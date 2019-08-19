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При столкновении автомобилей под Самарой погибли три человека 

RT на русском + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
В результате столкновения трёх легковых автомобилей на трассе в Самарской области погибли три человека, четверо пострадали.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя МВД по региону, авария произошла около 20:00 (19:00 мск) 18 августа на 1049-м километре трассы М-5 «Урал».
Водитель на «ВАЗ-21150» выехал на встречную полосу, где он столкнулся с Toyota Camry. После удара иномарка врезалась в Renault Sandero.
Накануне сообщалось, что после ДТП с автобусом в Москве госпитализированы 19 человек.
RT на русском: последние новости
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ДТП , Автоновости , Бортжурнал , Toyota , Renault Sandero , Renault , Toyota Camry
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