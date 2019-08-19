При столкновении автомобилей под Самарой погибли три человека

В результате столкновения трёх легковых автомобилей на трассе в Самарской области погибли три человека, четверо пострадали.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя МВД по региону, авария произошла около 20:00 (19:00 мск) 18 августа на 1049-м километре трассы М-5 «Урал».

Водитель на «ВАЗ-21150» выехал на встречную полосу, где он столкнулся с Toyota Camry. После удара иномарка врезалась в Renault Sandero

Накануне сообщалось, что после ДТП с автобусом в Москве госпитализированы 19 человек.