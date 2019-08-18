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Туристический автобус врезался в столб на востоке Москвы 

Москва24 + ещё 60 3 часа назад
Фото: vk.com/msk_today
Туристический автобус столкнулся с мачтой освещения на востоке столицы, передает РИА Новости.
ДТП с туристическим автобусом произошло возле дома № 60, корпуса 1 на Шоссе Энтузиастов. По предварительной информации, пострадали 14 человек.
Всего в транспорте находились 32 человека, пассажирами были граждане РФ, согласно другим данным — граждане КНР. Обстоятельства происшествия выясняются.
Авария с автобусом также произошла вчера в Перми: водитель въехал в бетонную стену. Пострадали более 30 человек, в том числе дети, один пассажир скончался на месте. Возбуждено два уголовных дела.
Водитель задержан, согласно результатам освидетельствования, он был трезв. Предварительной причиной ДТП называют техническую неисправность автобуса.
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