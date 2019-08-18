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Полицейский погиб в ДТП в Москве 

Lenta.ru + ещё 22 4 часа назад
Фото: Lenta.ru
Сотрудник полиции погиб при столкновении машины ГИБДД с другим автомобилем на Севастопольском проспекте в Москве. Об этом в воскресенье, 18 августа, в пресс-службе столичного главка МВД сообщили РИА Новости.
Как рассказали в главке, около 11:00 в районе дома №29 по Севастопольскому проспекту автомобиль ГИБДД столкнулся с другой машиной. В результате аварии пострадали двое полицейских, один из них впоследствии скончался от полученных травм, второй был госпитализирован.
По словам очевидца, в районе ДТП сильно затруднено движение, объезд организован через встречную полосу. Кроме того, на место аварии приземлялся вертолет.
15 августа сообщалось, что двое полицейских погибли в Свердловской области в результате ДТП с участием грузовика ГАЗ и двух мотоциклов.
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ДТП , Автоновости , ГИБДД , МВД , РИА Новости
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