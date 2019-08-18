В ДТП на юге Москвы погиб полицейский

При столкновении автомобиля ГИБДД с другой машиной на Севастопольском проспекте в Москве погиб полицейский, ещё один пострадал.

«Около 11 часов в районе дома №29 по Севастопольскому проспекту столкнулись автомобиль ГИБДД и другое транспортное средство. В результате ДТП пострадали два сотрудника ГИБДД, один из них впоследствии от полученных травм скончался», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Ранее сообщалось, что в больницы Москвы доставлены 19 человек после того, как туристический автобус врезался в фонарный столб.

Как сообщалось, в автобусе находились граждане КНР.