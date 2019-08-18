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В ДТП на юге Москвы погиб полицейский 

RT на русском + ещё 7 55 минут назад
Фото: РИА Новости
При столкновении автомобиля ГИБДД с другой машиной на Севастопольском проспекте в Москве погиб полицейский, ещё один пострадал.
«Около 11 часов в районе дома №29 по Севастопольскому проспекту столкнулись автомобиль ГИБДД и другое транспортное средство. В результате ДТП пострадали два сотрудника ГИБДД, один из них впоследствии от полученных травм скончался», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы ГУ МВД России по Москве.
Ранее сообщалось, что в больницы Москвы доставлены 19 человек после того, как туристический автобус врезался в фонарный столб.
Как сообщалось, в автобусе находились граждане КНР.
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ДТП , ГИБДД , МВД , РИА Новости
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