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Массовая авария с двумя пострадавшим произошла в Подмосковье 

BFM.RU + ещё 14 59 минут назад
Фото: РИА Новости
Два человека получили травмы при столкновении маршрутного такси и еще пяти автомобилей в Подмосковье. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области, ДТП произошло в 08:20 на 28-м километре Горьковского шоссе по направлению в Москву.
Грузовик Mitsubishi столкнулся с маршрутным такси Mercedes, следовавшим в попутном направлении. После этого микроавтобус протаранил еще четыре машины. На месте происшествия работают сотрудники полиции, ГАИ, врачи скорой помощи. Движение транспорта на данном участке сильно затруднено.
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