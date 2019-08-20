Два человека получили травмы при столкновении маршрутного такси и еще пяти автомобилей в Подмосковье. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области, ДТП произошло в 08:20 на 28-м километре Горьковского шоссе по направлению в Москву.
Грузовик Mitsubishi столкнулся с маршрутным такси Mercedes, следовавшим в попутном направлении. После этого микроавтобус протаранил еще четыре машины. На месте происшествия работают сотрудники полиции, ГАИ, врачи скорой помощи. Движение транспорта на данном участке сильно затруднено.