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Россиян предложили освободить от некоторых штрафов 

Lenta.ru + ещё 17 10 часов назад
Фото: Lenta.ru
В Госдуму внесен законопроект об освобождении от уплаты штрафа водителем, если информация о его нарушении в течение десяти дней не была опубликована на портале госуслуг. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе главы думского комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова, который стал одним из авторов документа вместе с еще тремя депутатами от ЛДПР — Игорем Лебедевым, Андреем Свинцовым и Вадимом Деньгиным.
«В случае если такая информация не размещена, водитель (владелец) транспортного средства освобождается от административной ответственности», — сказано в пояснительной записке.
Для реализации инициативы в проекте закона предлагается внести правки в статью 2.6.1 КоАП («Административная ответственность собственников транспортных средств»).
Разработчики законопроекта отметили, что сейчас водители получают уведомления о штрафах за нарушения, которые были зафиксированы камерами полгода, год назад и даже больше. При этом все это время человеку не приходят постановления по делу об административных правонарушениях в личном кабинете госуслуг.
Авторы документа считают, что их инициатива позволит гражданам не только своевременно узнавать о штрафах, но и оплачивать их со скидкой.
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ДТП , Автоновости , Госдума
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