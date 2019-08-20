Россиян предложили освободить от некоторых штрафов

Госдуму внесен законопроект об освобождении от уплаты штрафа водителем, если информация о его нарушении в течение десяти дней не была опубликована на портале госуслуг. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе главы думского комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова, который стал одним из авторов документа вместе с еще тремя депутатами от ЛДПР — Игорем Лебедевым, Андреем Свинцовым и Вадимом Деньгиным.

«В случае если такая информация не размещена, водитель (владелец) транспортного средства освобождается от административной ответственности», — сказано в пояснительной записке.

Для реализации инициативы в проекте закона предлагается внести правки в статью 2.6.1 КоАП («Административная ответственность собственников транспортных средств»).

Разработчики законопроекта отметили, что сейчас водители получают уведомления о штрафах за нарушения, которые были зафиксированы камерами полгода, год назад и даже больше. При этом все это время человеку не приходят постановления по делу об административных правонарушениях в личном кабинете госуслуг.

Авторы документа считают, что их инициатива позволит гражданам не только своевременно узнавать о штрафах, но и оплачивать их со скидкой.