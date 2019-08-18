Купил лицензию: автобус с китайскими туристами врезался в столб

На попавший в ДТП на шоссе Энтузиастов на востоке Москвы автобус, перевозивший китайских туристов, выписано 30 штрафов за нарушение ПДД, сообщил «Мосгортранс». Водителей автобуса уличали в превышении скорости, несоблюдении требований знаков дорожного движения и в других правонарушениях. Также, стало известно, что водитель, он же хозяин этого автобуса «работал по покупным документам».

На перевозивший китайских туристов автобус, врезавшийся в столб на шоссе Энтузиастов на востоке Москвы утром в воскресенье, 18 августа, выписано 30 штрафов, сообщил «Мосгортранс».

«ДТП на шоссе Энтузиастов: по предварительной информации виноват водитель автобуса 1972 года рождения, гражданин Молдавии. К врачу обратилось 18 человек, погибших нет. У «автобуса» 30 штрафов за нарушение ПДД: превышение скорости, несоблюдение требований знаков ДД», — указывается в твиттере предприятия.

ДТП произошло в районе Перово по адресу: шоссе Энтузиастов, 60, корп. 1. Туристический автобус на светофоре столкнулся с мачтой городского освещения. Травмы различной степени тяжести получили 29 человек, в том числе 19 детей, передает ФАН.

Председатель Экспертного совета по взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков считает, что авария не была вызвана дорожной обстановкой, передает НСН.

«По нашим уточняющимся данным, владелец автобуса, он же его хозяин, работал по покупным документам. Он их купил, не получил законным образом. Это — обратная сторона лицензирования. Появился новый вид услуг, когда компания, не осуществляющая никакой деятельности, продает документацию всем желающим», — указал эксперт.

Днем ранее в Перми на улице Новогайвинской автобус маршрута №53 врезался в здание. В результате происшествия погиб один человек, еще 22 пострадали. Среди пострадавших — восемь несовершеннолетних, их состояние оценивается как средней степени тяжести. В салоне находилось около 50 человек.

Очевидица трагедии рассказала, что полный автобус людей въехал в стену магазина на высокой скорости — по ее словам, на месте происшествия «везде кровь», а одной пострадавшей оторвало пальцы.

Самого водителя зажало между автобусом и стеной — он получил серьезные травмы, сообщили в краевой полиции. В администрации Перми заявили о технических неполадках, найденных в автобусе.

«Сегодня, 17 августа, около 15.00 мск в районе остановки «Лесозавод» водитель автобуса №53 не справился с управлением и допустил столкновение с бетонной стеной. По предварительной информации, это произошло из-за технической неисправности автобуса», — сообщили в городском департаменте дорог и транспорта.

Следственное управление СК по Пермскому краю начало проверку по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В мэрии отметили, что на время следствия перевозчик был отстранен от работы на городских маршрутах.

За неделю до этого смертельное ДТП произошло в Подмосковье на 159 километре Рижского шоссе, в городском округе Шаховская — произошло столкновение между грузовым автомобилем и легковушкой. После удара последняя вылетела на встречную полосу, врезавшись в микроавтобус. Сообщается, что один из участников ДТП нарушил правила дорожного движения.

Авария унесла жизни пяти человек, среди них — двое детей. Кроме того, известно о восьми пострадавших пассажирах микроавтобуса. Министерство здравоохранения Московской области сообщает, что семеро пострадавших были госпитализированы в Волоколамскую больницу.

В первой половине августа в Краснодарском крае в районе поселка Верхнебаканский произошло ДТП. Внедорожник Volkswagen Touareg столкнулся с автобусом Hyundai . От удара автобус перевернулся и сорвался с обрыва. Сообщается, что перед аварией водитель иномарки пытался обогнать автобус, но не смог.

По данным местных СМИ, автобус принадлежит анапскому санаторию «Эллада». Он упал с высоты примерно в 10 метров.

Прибывшие на место ДТП спасатели помогали людям подняться с помощью троса.

В автобусе находились 45 пассажиров и водитель. Авария унесла жизни трех человек — одной женщины и двух детей, ехавших в легковом автомобиле. Водитель внедорожника был госпитализирован в состоянии средней тяжести.

В крови водителя автобуса не обнаружили алкоголя, задерживать его не стали. Следственный комитет возбудил по факту происшествия уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».