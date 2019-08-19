Число погибших после аварии бензовоза в Танзании приблизилось к 100

Число погибших в результате взрыва бензовоза на востоке Танзании увеличилось до 95 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Ранее сообщалось о 57 погибших и 65 пострадавших.

В больницах остаются еще 20 человек.

Инцидент произошел утром 10 августа одном из крупнейших городов страны Морогоро. Водитель бензовоза не справился с управлением, машина перевернулась и из цистерны начало выливаться топливо. Местные жители начали собирать бензин, но в какой-то момент бензовоз взорвался.