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Число погибших после аварии бензовоза в Танзании приблизилось к 100 

Lenta.ru + ещё 7 2 часа назад
Фото: @Wishfmradio
Число погибших в результате взрыва бензовоза на востоке Танзании увеличилось до 95 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
Ранее сообщалось о 57 погибших и 65 пострадавших.
В больницах остаются еще 20 человек.
Инцидент произошел утром 10 августа одном из крупнейших городов страны Морогоро. Водитель бензовоза не справился с управлением, машина перевернулась и из цистерны начало выливаться топливо. Местные жители начали собирать бензин, но в какой-то момент бензовоз взорвался.
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