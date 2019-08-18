Ингушский чиновник погиб в ДТП в Малгобекском районе

Замглавы сельского поселения Зязиков-Юрт в Ингушетии Адам Гогиев днем 18 августа стал жертвой автомобильной аварии. Его машина перевернулась на большой скорости.

Катастрофа произошла в сельском поселении Нижние Ачалуки Малгобекского района республики.

«Отечественная легковушка муниципального чиновника несколько раз перевернулась прямо на проезжей части», — цитирует «Интерфакс» слова представителя местной администрации.

В результате опрокидывания автомобиля Адам Гогиев погиб на месте. Причины ДТП выясняются.

В тот же день в Новой Москве чиновник префектуры Юго-Западного административного округа (ЮЗАО) спровоцировал аварию со смертельным исходом и сбежал с места преступления.