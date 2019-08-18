Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ингушский чиновник погиб в ДТП в Малгобекском районе 

Ридус + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
Замглавы сельского поселения Зязиков-Юрт в Ингушетии Адам Гогиев днем 18 августа стал жертвой автомобильной аварии. Его машина перевернулась на большой скорости.
Катастрофа произошла в сельском поселении Нижние Ачалуки Малгобекского района республики.
«Отечественная легковушка муниципального чиновника несколько раз перевернулась прямо на проезжей части», — цитирует «Интерфакс» слова представителя местной администрации.
В результате опрокидывания автомобиля Адам Гогиев погиб на месте. Причины ДТП выясняются.
В тот же день в Новой Москве чиновник префектуры Юго-Западного административного округа (ЮЗАО) спровоцировал аварию со смертельным исходом и сбежал с места преступления.
Ридус: последние новости
В Москве врезался в столб автобус с иностранными туристами Полиция разыскивает московского чиновника в связи со смертельным ДТП Почти 100 человек стали жертвами взрыва бензовоза в Танзании
ДТП , Интерфакс
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неловкий ляп провалил аукцион на раритетный Porsсhe
Как не дать себя «развести» на подземной парковке1
Купил лицензию: автобус с туристами врезался в столб
Aurus Senat подешевел на 10 млн рублей65
В ДТП на юге Москвы погиб полицейский6
Видео
06:01
Легковушка въехала в остановку в центре Москвы
ДТП
00:21
В Перми маршрутка с пассажирами «влетела» в магазин
ДТП
00:44
Aurus Senat подешевел на 10 млн рублей
Автоновости Тест-драйвы
00:11
В ДТП на юге Москвы погиб полицейский
ДТП
01:00
Автомобиль пролетел сквозь надземный пешеходный переход
ДТП
00:15
Один человек погиб: под Подольском столкнулись пять машин
ДТП
01:04
Запретят ли ездить на старых машинах
Автоновости Статьи
02:45
Автопилот не распознал: Tesla сгорела на МКАД
ДТП Статьи
02:30
Строители «Тавриды» дали обещание Путину
Автоновости
01:04
Появилось видео с места массового ДТП на МКАД
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение