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В ДТП в Вологодской области погиб один человек 

ТАСС + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Микроавтобус и два автомобиля попали в ДТП в Вологодской области. Погибла женщина 1960 года рождения, еще восемь человек пострадали, сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по региону.
"ДТП произошло в 19:05 мск. Водитель микроавтобуса Hyndai не справился с управлением, допустил выезд на встречную полосу движения, погиб пассажир автомобиля Chevrolet — женщина 1960 года рождения. Водитель и второй пассажир автомобиля Chevrolet пострадали. В микроавтобусе Hyndai пострадали шесть человек — пассажиры. По имеющейся информации, у них незначительные травмы", — сказала собеседница агентства, уточнив, что с Chevrolet также столкнулся автомобиль Lada Kalina, водитель и пассажир которого не пострадали.
Данные о госпитализации пострадавших на данный момент отсутствуют. По словам собеседницы агентства, микроавтобус перевозил работников одного из предприятий, которые ехали в Череповец.
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ДТП , Chevrolet , Lada , Lada Kalina , МВД , ИТАР-ТАСС
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