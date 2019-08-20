В ДТП в Вологодской области погиб один человек

Микроавтобус и два автомобиля попали в ДТП в Вологодской области. Погибла женщина 1960 года рождения, еще восемь человек пострадали, сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по региону. "ДТП произошло в 19:05 мск. Водитель микроавтобуса Hyndai не справился с управлением, допустил выезд на встречную полосу движения, погиб пассажир автомобиля Chevrolet — женщина 1960 года рождения. Водитель и второй пассажир автомобиля Chevrolet пострадали. В микроавтобусе Hyndai пострадали шесть человек — пассажиры. По имеющейся информации, у них незначительные травмы", — сказала собеседница агентства, уточнив, что с Chevrolet также столкнулся автомобиль Lada Kalina, водитель и пассажир которого не пострадали. Данные о госпитализации пострадавших на данный момент отсутствуют. По словам собеседницы агентства, микроавтобус перевозил работников одного из предприятий, которые ехали в Череповец.