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Экс-премьер Польши попала в ДТП 

Газета.Ru + ещё 1 3 часа назад
Фото: Reuters
Бывшая премьер-министр Польши Беата Шидло попала в ДТП. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя полиции Малопольского воеводства.
Как отмечается, экс-премьер попала в аварию, будучи за рулем личного, а не служебного автомобиля.
Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал.
По словам второго участника ДТП, Шидло повернула со второстепенной дороги налево, после чего оказалась на полосе встречного движения и столкнулась с машиной.
Согласно данным полиции, ее признали виновной и оштрафовали на $115.
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