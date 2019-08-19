Замминистра культуры и туризма Турции погиб в ДТП 

Заместитель министра культуры и туризма Турции Ахмет Халюк Дурсун погиб в результате автокатастрофы на юго-востоке Турции. Об этом сообщил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
«С глубокой печалью узнал о гибели заместителя министра культуры и туризма профессора Ахмета Халюка Дурсуна в результате ДТП», — написал президент Турции в своём Twitter.
Эрдоган отметил вклад Дурсуна в развитие страны и выразил соболезнования его семье и турецкому народу.
Как сообщает телеканал NTV, авария произошла в провинции Ван.
По предварительной информации, водитель автомобиля, в котором находился министр, не справился с управлением, и машина перевернулась.
От полученных травм Дурсун скончался в больнице.