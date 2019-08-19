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«КамАЗ» врезался в автобус в Ленинградской области 

ТАСС + ещё 1 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Пассажирский автобус и "КамАЗ" столкнулись на Выборгском шоссе во Всеволожском районе Ленинградской области в понедельник вечером. По предварительным данным, среди пассажиров автобуса есть пострадавшие, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
"На Выборгском шоссе автобус 678-го маршрута остановился для высадки пассажиров, в это время с ним столкнулся "КамАЗ". По предварительным данным, среди пассажиров автобуса есть пострадавшие", — сказал собеседник агентства.
По его словам, авария произошла в городе Сертолово.
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ДТП , Камаз , ИТАР-ТАСС
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