Грузовик протаранил автобус в Ленинградской области

Столкновение рейсового автобуса и грузового автомобиля произошло вечером 19 августа на Выборгском шоссе во Всеволожском районе Ленинградской области. По предварительной информации, пострадали несколько пассажиров.

Автобус 678-го маршрута остановился для высадки людей, в это время в него врезался грузовик, сообщил сайт РЕН ТВ со ссылкой на источник в правоохранительных службах.

На месте аварии в городе Сертолово работают сотрудники правоохранительных органов и медицинские работники службы скорой помощи. Информация о пострадавших уточняется.

Накануне серьезная дорожная авария произошла в Самарской области. В результате ДТП погибли три человека. Еще четверо, включая ребенка, получили ранения.