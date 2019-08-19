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Грузовик протаранил автобус в Ленинградской области 

Ридус 2 часа назад
Фото: МВД РФ
Столкновение рейсового автобуса и грузового автомобиля произошло вечером 19 августа на Выборгском шоссе во Всеволожском районе Ленинградской области. По предварительной информации, пострадали несколько пассажиров.
Автобус 678-го маршрута остановился для высадки людей, в это время в него врезался грузовик, сообщил сайт РЕН ТВ со ссылкой на источник в правоохранительных службах.
На месте аварии в городе Сертолово работают сотрудники правоохранительных органов и медицинские работники службы скорой помощи. Информация о пострадавших уточняется.
Накануне серьезная дорожная авария произошла в Самарской области. В результате ДТП погибли три человека. Еще четверо, включая ребенка, получили ранения.
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