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Водитель иномарки насмерть сбил девочку на трассе под Петербургом и скрылся 

ТАСС + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Водитель иномарки в понедельник вечером насмерть сбил девочку-подростка, ехавшую на велосипеде по краю трассы в Ленинградской области, и скрылся. Об этом сообщили журналистам в управлении ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
"Неустановленный водитель, управляя автомобилем Volkswagen Passat, совершил наезд на велосипедиста — девочку 2003 года рождения, которая двигалась по краю проезжей части. В результате ДТП велосипедист скончался на месте", — говорится в распространенном ведомством сообщении.
Инцидент произошел около 21:15 мск на 7-м км автодороги Городец — Копорье.
"Ведется розыск виновника ДТП", — добавили в ведомстве. В связи с происшествием проводится проверка.
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