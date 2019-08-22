Крупное ДТП в Подмосковье: Есть пострадавшие

ЧП в Подмосковье: пассажирский автобус перевернулся на трассе

В четверг, 22 августа, в Подмосковье попал в ДТП пассажирский автобус. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ГИБДД, в результате аварии пострадали восемь человек.

Авария произошла на 69-м километре трассы М-9 «Балтия» в 06:30 утра. По предварительной версии, водитель автобуса Golden Dragon уснул за рулем и съехал в кювет. Автобус опрокинулся.

По данным РИА Новости, автобус направлялся из Пскова в Москву. По информации ГИБДД, в салоне было 14 пассажиров.

При этом в МЧС агентству сообщили о 20 пассажирах, шесть из которых пострадали.

В каком состоянии находятся пострадавшие, не уточняется.