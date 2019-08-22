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Крупное ДТП в Подмосковье: Есть пострадавшие 

Рамблер + ещё 21 4 часа назад
Фото: ТАСС
ЧП в Подмосковье: пассажирский автобус перевернулся на трассе
В четверг, 22 августа, в Подмосковье попал в ДТП пассажирский автобус. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ГИБДД, в результате аварии пострадали восемь человек.
Авария произошла на 69-м километре трассы М-9 «Балтия» в 06:30 утра. По предварительной версии, водитель автобуса Golden Dragon уснул за рулем и съехал в кювет. Автобус опрокинулся.
По данным РИА Новости, автобус направлялся из Пскова в Москву. По информации ГИБДД, в салоне было 14 пассажиров.
При этом в МЧС агентству сообщили о 20 пассажирах, шесть из которых пострадали.
В каком состоянии находятся пострадавшие, не уточняется.
На фотографиях, опубликованных «Пятом каналом», видно, что автобус лежит на боку у края леса. Судя по снимкам, движение на участке трассы М-9 из-за аварии не затруднено.
ДТП , МЧС
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