В Тульской области неизвестный сбил трёх инвалидов

В Алексинском районе Тульской области неизвестный сбил на машине трёх инвалидов-колясочников и скрылся с места происшествия.

Об этом сообщает региональное отделение МВД.

«По предварительным данным, в понедельник (19 августа. — RT) вечером неустановленный водитель на неустановленном автомобиле совершил наезд на трёх лиц, передвигавшихся на инвалидных колясках. После этого водитель скрылся с места происшествия», — указывается в заявлении.

Уточняется, что пострадавшие получили незначительные травмы и после получения медицинской помощи были отпущены.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность и местонахождение водителя.

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