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В Тульской области неизвестный сбил трёх инвалидов 

RT на русском + ещё 8 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Алексинском районе Тульской области неизвестный сбил на машине трёх инвалидов-колясочников и скрылся с места происшествия.
Об этом сообщает региональное отделение МВД.
«По предварительным данным, в понедельник (19 августа. — RT) вечером неустановленный водитель на неустановленном автомобиле совершил наезд на трёх лиц, передвигавшихся на инвалидных колясках. После этого водитель скрылся с места происшествия», — указывается в заявлении.
Уточняется, что пострадавшие получили незначительные травмы и после получения медицинской помощи были отпущены.
В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность и местонахождение водителя.
Ранее Пятый канал сообщал, что в Красносельском районе Санкт-Петербурга иномарка сбила троих пешеходов.
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