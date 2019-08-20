Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сбивший трех паралимпийцев водитель задержан 

Газета.Ru 6 часов назад
Фото: Газета.Ru
Тульская полиция задержала водителя, сбившего трех инвалидов-колясочников, сообщает РИА "Новости".
ДТП произошло 19 августа. Неизвестный скрылся с места преступления. В правоохранительных органах отметили, что пострадавшие являются членами паралимпийской сборной России.
"При работе на месте ДТП сотрудники Госавтоинспекции обнаружили потерянный автомобильный номерной знак. По нему удалось найти и задержать управлявшего автомобилем мужчину, лишенного водительского удостоверения. Подозреваемый в совершении ДТП 39-летний местный житель доставлен в отдел МВД для разбирательства", — говорится в сообщении МВД по Тульской области.
Ранее российский паралимпиец признался в употреблении наркотиков.
Газета.Ru: последние новости
Сбивший трех паралимпийцев водитель задержан 30 штрафов получил водитель, попавшего в крупное ДТП в Москве автобуса Два человека погибли в ДТП под Вологдой
ДТП , ГИБДД , МВД , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ДТП в Вологодской области погиб один человек
В России выросли продажи Lamborghini
УАЗ запатентовал выкидные ключи зажигания1
В Госдуме выступили против частных камер видеофиксации
Штрафная экономика: какие долги спишут с водителей6
Видео
06:01
Легковушка въехала в остановку в центре Москвы
ДТП
00:21
В Перми маршрутка с пассажирами «влетела» в магазин
ДТП
00:44
Aurus Senat подешевел на 10 млн рублей
Автоновости Тест-драйвы
00:11
В ДТП на юге Москвы погиб полицейский
ДТП
01:00
Автомобиль пролетел сквозь надземный пешеходный переход
ДТП
00:15
Один человек погиб: под Подольском столкнулись пять машин
ДТП
01:04
Запретят ли ездить на старых машинах
Автоновости Статьи
02:45
Автопилот не распознал: Tesla сгорела на МКАД
ДТП Статьи
02:30
Строители «Тавриды» дали обещание Путину
Автоновости
01:04
Появилось видео с места массового ДТП на МКАД
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение