Шпаргалка для водителя: в оформлении ДТП грядут важные изменения

С осени оформлять документы при попадании в аварию нужно будет по-другому. Среди важных нововведений — обязательное использование в некоторых ситуациях специального мобильного приложения. Все подробности в нашей публикации.

Последние несколько лет в России стабильно и заметно растет доля аварий, оформленных по европротоколу. Еще по данным за 2017 год возможностью не вызывать ГАИ воспользовались в трети случаев. А с 1 июня прошлого года, когда максимальную сумму выплаты в рамках европротокола увеличили с 50 000 до 100 000 рублей, популярность этого метода еще выросла.

Так как большинство дорожных столкновений, по счастью, незначительные, ГИБДД хочет, чтобы практически все их водители оформляли самостоятельно. Законотворцы с такой позицией согласны и разработали целый пакет нововведений, которые вступают в силу с 1 октября этого года. Идеи утверждались совместно со страховщиками, так что они, выходит, на предложенные сценарии тоже согласны. Хотя и не перестают видеть за каждым заявлением о выплате возмещения проходимцев.

Как и раньше, если пострадавшая сторона оценивает ущерб в пределах 100 000 рублей, а оппонент признает вину, достаточно заполнить извещение о ДТП, которое бесплатно и в неограниченном количестве выдают страховые компании и брокеры. Оно двухслойное: лицевая сторона остается у потерпевшего, дублирующая — у виновника. Оба уведомляют своих страховщиков об аварии и передают им заполненные бланки.

И вот в этом нехитром алгоритме кроется главный страх водителей. Любая авария — стресс, и сделать ошибку в заполнении европротокола проще простого (тем более, что подавляющее большинство делает это первый или второй раз в жизни). После чего страховая компания с радостью откажет в выплате. И не факт, что удастся связаться с виновником, чтобы переписать документ правильно.

Эту проблему призвано устранить мобильное приложение для оформления аварий. Так куда проще и современнее, чем водить ручкой по бумаге! Оно разработано РСА и называется «ДТП. Европротокол». Просто скачать его и использовать при необходимости недостаточно, обоим участникам нужно вдобавок быть зарегистрированным на портале госуслуг. Это для того, чтобы все их личные данные автоматически подгрузились в систему: сделать в них ошибку при оформлении ДТП уже будет невозможно.

Ну а дальше все по стандартному сценарию. По подсказкам программы сфотографировать поврежденные машины, заполнить объяснение об обстоятельствах аварии и все требуемые графы. Как и в случае с бумажной версией, виновник самостоятельно добавляет свои данные. После этого компьютер сформирует электронное извещение, которое появится в личном кабинете на сайте госуслуг у обоих участников инцидента.

Европротокол предлагают писать даже в тех случаях, когда нет взаимного согласия о том, кто виноват. По новому положению в этом случае водители должны заполнить и бумажный бланк, и форму в приложении «ДТП. Европротокол». Степень вины сторон будут определять… страховщики. Правда, непонятно, какой квалификацией должен обладать для этого их сотрудник. Вряд ли менеджеры отдела возмещения убытков имеют достаточные знания в области ПДД и их трактовки. Есть шансы получить новую волну народного недовольства. Хотя что-то подсказывает, что в случае разногласий водители будут по старинке ждать автоинспекторов, а не полагаться на суд страховых компаний.

«Отмазаться» от оформления незначительного ДТП у автоинспекторов не выйдет. Если водители настаивают, они приедут. Правда, в отличие от прежних времен, есть ряд нюансов. Участникам могут с полным правом выписать штраф за создание препятствий движению. Даже при наличии разногласий, нужно провести фото— и видеосъемку и убрать машины с проезжей части. Кроме того, патрульных, выезжающих на аварии, стало мало. Поэтому при звонке в ГИБДД вам, скорее всего, честно скажут, что ждать придется долго, несколько часов. Не хотите? Опять же, фиксируйте все обстоятельства и приезжайте на разбор в ближайший отдел или на пост. Но вообще отказаться от оформления закон гаишникам запрещает.

По данным ГИБДД, выездов на незначительные аварии становится все меньше: водители осваивают европротокол. За первое полугодие 2019-го автоинспекторы оформили 1,9 миллиона ДТП, что на 17,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

С 1 ноября во всех регионах России максимальная сумма возмещения по европротоколу будет составлять 400 000 рублей. То есть сравняется с максимумом в рамках ОСАГО. В этом случае наличие разногласий о виновности не допускается, а бумажное извещение нужно в обязательном порядке дополнить электронным, составленным через приложение «ДТП. Европротокол».

С того же дня и до конца 2020 года стартует эксперимент. В Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях ДТП без пострадавших с ущербом до 100 000 рублей водители смогут оформить с помощью абсолютно нового мобильного приложения «Помощник ОСАГО». Его запускают в рамках анонсированного сервиса «Оформление европротокола онлайн». Никаких бумаг в этом случае обещают не требовать, а результат рассмотрения дела пользователь узнает дистанционно. Обкатав пилотный проект на двух столичных регионах, разработчики учтут ошибки и запустят его в масштабах всей страны.

В Российском союзе автостраховщиков уверены, что после внедрения мобильных приложений компаниям будет сложнее отказывать в выплатах, ведь ошибки в заполнении станут исключительным явлением. Страховщики предполагают, что к концу текущего года до половины мелких ДТП будут оформлять по европротоколу.