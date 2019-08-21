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Гаишники попали в ДТП в Новой Москве 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Автомобиль ДПС стал участником ДТП в Новой Москве, сообщает РЕН ТВ.
По информации канала, сегодня очевидцы сообщили в правоохранительные органы о наезде на пешехода на Калужском шоссе — в районе новомосковской деревни Сосенки.
На место аварии ради ее оформления прибыл автомобиль дорожно-патрульной службы. Там в него врезался Мерседес. Также в аварии поучаствовало еще одно транспортное средство.
В результате происшествия пострадали три человека. Двое были доставлены в больницу на вертолете.
В пресс-службе столичного управления ГИБДД агентству «Москва» подтвердили факт ДТП в районе Сосенок с участием трех легковых автомобилей и тремя, согласно предварительным данным, пострадавшими. Авария имела место в 12:00. При этом в дорожной полиции не упомянули о том, что в ДТП поучаствовал автомобиль ДПС.
Тем временем Комсомольская правда сообщает, что у Сосенок автомобиль врезался в пост дорожно-патрульной службы. Пострадали трое, двое из них полицейские.
Комментарии
ДТП , Mercedes-Benz , ГИБДД , МВД , РЕН ТВ , АГН "Москва" , Комсомольская правда
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