Гаишники попали в ДТП в Новой Москве

Автомобиль ДПС стал участником ДТП в Новой Москве, сообщает РЕН ТВ.

По информации канала, сегодня очевидцы сообщили в правоохранительные органы о наезде на пешехода на Калужском шоссе — в районе новомосковской деревни Сосенки.

На место аварии ради ее оформления прибыл автомобиль дорожно-патрульной службы. Там в него врезался Мерседес . Также в аварии поучаствовало еще одно транспортное средство.

В результате происшествия пострадали три человека. Двое были доставлены в больницу на вертолете.

В пресс-службе столичного управления ГИБДД агентству «Москва» подтвердили факт ДТП в районе Сосенок с участием трех легковых автомобилей и тремя, согласно предварительным данным, пострадавшими. Авария имела место в 12:00. При этом в дорожной полиции не упомянули о том, что в ДТП поучаствовал автомобиль ДПС.

Тем временем Комсомольская правда сообщает, что у Сосенок автомобиль врезался в пост дорожно-патрульной службы. Пострадали трое, двое из них полицейские.