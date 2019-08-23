ДТП в Ижевске: пострадали 17 человек

В Ижевске автобус «Нефаз» с 35 пассажирами врезался в опору воздушного трубопровода, пострадали 17 человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГИБДД России.

По предварительной версии, авария произошла при попытке автобуса уйти от столкновения с подрезавшим его легковым автомобилем. Водитель вылетел на обочину и врезался в опору трубопровода.

МЧС по региону сообщили, что трубопровод с горячей водой ведет на территорию завода «Ижсталь» , труба не пострадала и нет опасности ее обрушения.

Прокуратура Удмуртии организовала проверку по факту ДТП, чтобы установить возможные нарушения перевозчиком правил дорожного движения.