ДТП в Ижевске: пострадали 17 человек 

В Ижевске автобус «Нефаз» с 35 пассажирами врезался в опору воздушного трубопровода, пострадали 17 человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГИБДД России.
По предварительной версии, авария произошла при попытке автобуса уйти от столкновения с подрезавшим его легковым автомобилем. Водитель вылетел на обочину и врезался в опору трубопровода.
В МЧС по региону сообщили, что трубопровод с горячей водой ведет на территорию завода «Ижсталь», труба не пострадала и нет опасности ее обрушения.
Прокуратура Удмуртии организовала проверку по факту ДТП, чтобы установить возможные нарушения перевозчиком правил дорожного движения.