Убегавший от ДПС водитель довел пассажира до гибели

В Казани попытка водителя «Жигулей» сбежать ОТ ДПС привела к аварии, в которой погиб его пассажир. Об этом сообщает «Татарстан-24».

По данным издания, полицейская погоня началась ночью в поселке Дербышки, когда водитель «шестерки» не остановился по требованию сотрудников ДПС.

Водитель нарушил множество правил, пытаясь уйти от преследования. Несколько раз он проезжал на красный сигнал светофора на скорости не менее ста километров в час.

В итоге в районе улицы Вишневского он не справился с управлением и врезался в столб. От удара машину развернуло, части моторного отсека оказалась в салоне автомобиля. Молодой человек, находившийся на переднем сиденье, погиб на месте.

Корреспондент «Татарстан-24» рассказал, что последние несколько десятков метров «шестерка» неслась на огромной скорости по встречной полосе.

Сам водитель получил ушибы и легкую травму головы. Инспекторы заявили, что от него исходил запах спиртного. Находился ли он в состоянии опьянения, установит экспертиза.