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Машина с детьми рухнула в обрыв во время камнепада в Дагестане: есть жертвы 

ТК «Звезда» + ещё 14 1 час назад
Фото: Heinz-Dieter, Falkenstein, imageBROKER.com, Globallookpress
В результате трагедии погибли супружеская пара и их десятилетний сын.
Двое взрослых и ребенок погибли во время камнепада в Цумадинском районе Дагестана. Об этом сообщили в МВД по республике.
«Трое погибших: отец, мать, десятилетний сын, 15-летний сын пострадал», — цитирует ТАСС представитель ведомства.
В результате камнепада автомобиль ВАЗ 2107 упал в обрыв. В ликвидации последствий аварии приняли участие четыре человека и одна единица техники от ГУ МЧС России по республике.
ЧП произошло около населенного пункта Сильди — родового села Хабиба Нурмагомедова.
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ДТП , Lada , ВАЗ 2107 , Хабиб Нурмагомедов , МЧС , ИТАР-ТАСС
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