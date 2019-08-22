Мажор сбил старушку в Москве

19-летний лихач на элитной иномарке сбил пенсионерку на Песчаной улице в Москве, сообщает РЕН ТВ. Женщина скончалась на месте.

На видео , снятом камерами наблюдения, видно, что машина несется с бешеной скоростью. От удара женщину отбросило на несколько десятков метров.

За рулем автомобиля находился 19-летний Бэнн Дайман, сын бизнесмена Давида Даймана.

По данным телеграм-канала 112, водитель был трезв, однако двигался со скоростью 100 км/ч.

Мать Даймана заявила РЕН ТВ, что после случившегося ее сын находится в депрессии.