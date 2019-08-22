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Мажор сбил старушку в Москве 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
19-летний лихач на элитной иномарке сбил пенсионерку на Песчаной улице в Москве, сообщает РЕН ТВ. Женщина скончалась на месте.
На видео, снятом камерами наблюдения, видно, что машина несется с бешеной скоростью. От удара женщину отбросило на несколько десятков метров.
За рулем автомобиля находился 19-летний Бэнн Дайман, сын бизнесмена Давида Даймана.
По данным телеграм-канала 112, водитель был трезв, однако двигался со скоростью 100 км/ч.
Мать Даймана заявила РЕН ТВ, что после случившегося ее сын находится в депрессии.
«Его нет, ну, случилось и случилось, со всяким бывает. У ребенка стресс, очень прошу его не беспокоить, у него депрессия, ребенок, 19 лет. Я все понимаю, я все знаю, мама, у меня тоже болит душа. Ребенок домашний, ну, случилось. Это же не намеренно, я тоже переживаю. У него характеристика очень хорошая, жалко ребенка <…> Живым надо шанс давать. Он без меня даже шага не делает без меня», — сказала она.
Комментарии137
ДТП , РЕН ТВ
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