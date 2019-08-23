В Москве водитель автомобиля протаранил машину ДПС

В Москве во время преследования со стороны полицейских водитель врезался в патрульную машину ДПС

«Сегодня около 2:00 ночи автомобилист проигнорировал требования инспекторов ДПС об остановке. В ходе преследования нарушителя мужчина совершил столкновение с патрульной машиной», — приводит Интерфакс сообщение столичного управления ГИБДД.

В результате столкновения пострадал пассажир легкового автомобиля. Водитель автомобиля задержан.

По предварительным данным, нарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье столкнулись маршрутное такси Mercedes и ещё пять автомобилей.