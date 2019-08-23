Восемь машин ГИБДД устроили погоню за «взбесившимся» водителем

На юго-востоке Москвы сотрудники ГИБДД устроили погоню за «взбесившимся» водителем курьерской машины одной из пиццерий. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, погоня продолжалась в течение 20 минут. В итоге водитель не удержался на трассе и врезался в столб. Следом в аварию попал один из патрульных автомобилей.

Пассажирка курьерской машины впала в кому, а полицейские отделались лёгкими травмами.

По данным Baza, экспертиза установила, что водитель находился в состоянии опьянения.

На записи, опубликованной каналом, видно, как водитель пытается скрыться от полицейских и перескакивает с полосы на полосу, периодически выезжая на «встречку». В итоге автомобиль попал в ДТП, а преследовавший его сотрудник ГИБДД не успел затормозить.