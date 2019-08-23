Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Восемь машин ГИБДД устроили погоню за «взбесившимся» водителем 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
На юго-востоке Москвы сотрудники ГИБДД устроили погоню за «взбесившимся» водителем курьерской машины одной из пиццерий. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По данным канала, погоня продолжалась в течение 20 минут. В итоге водитель не удержался на трассе и врезался в столб. Следом в аварию попал один из патрульных автомобилей.
Пассажирка курьерской машины впала в кому, а полицейские отделались лёгкими травмами.
По данным Baza, экспертиза установила, что водитель находился в состоянии опьянения.
На записи, опубликованной каналом, видно, как водитель пытается скрыться от полицейских и перескакивает с полосы на полосу, периодически выезжая на «встречку». В итоге автомобиль попал в ДТП, а преследовавший его сотрудник ГИБДД не успел затормозить.
ДТП , ГИБДД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Toyota хочет возродить спорктар MR2 при помощи Porsche
Названа цена седана из «Кортежа» Путина2
Осторожно, на дороге опасный водитель!
Volkswagen сменил логотип: найдите отличия
Названы самые мужские марки машин7
Видео
06:01
Легковушка въехала в остановку в центре Москвы
ДТП
00:21
В Перми маршрутка с пассажирами «влетела» в магазин
ДТП
00:44
Aurus Senat подешевел на 10 млн рублей
Автоновости Тест-драйвы
00:47
Дама без одежды оседлала красный Ferrari
ДТП
00:11
В ДТП на юге Москвы погиб полицейский
ДТП
01:00
Автомобиль пролетел сквозь надземный пешеходный переход
ДТП
00:15
Один человек погиб: под Подольском столкнулись пять машин
ДТП
01:04
Запретят ли ездить на старых машинах
Автоновости Статьи
02:45
Автопилот не распознал: Tesla сгорела на МКАД
ДТП Статьи
02:30
Строители «Тавриды» дали обещание Путину
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение