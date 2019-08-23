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В Ижевске автобус с пассажирами врезался в трубопровод 

Говорит Москва + ещё 14 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Пострадали, по данным ГИБДД, 15 человек. Они получили травмы различной степени тяжести.
Водитель не справился с управлением и врезался в опору воздушного трубопровода. Причины ДТП устанавливаются, передаёт ТАСС.
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ДТП , ИТАР-ТАСС
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