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В Ижевске автобус с пассажирами врезался в трубопровод
Говорит Москва
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ещё 14
2 часа назад
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РИА Новости
Комментарии
Пострадали, по данным ГИБДД, 15 человек. Они получили травмы различной степени тяжести.
Водитель не справился с управлением и врезался в опору воздушного трубопровода. Причины ДТП устанавливаются, передаёт ТАСС.
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ИТАР-ТАСС
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