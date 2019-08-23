В Ижевске автобус с пассажирами врезался в трубопровод

Пострадали, по данным ГИБДД, 15 человек. Они получили травмы различной степени тяжести.

Водитель не справился с управлением и врезался в опору воздушного трубопровода. Причины ДТП устанавливаются, передаёт ТАСС.