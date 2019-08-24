В ДТП в Волгоградской области погибли три человека

Автомобиль Hyundai Solaris и автобус попали в ДТП на трассе в Новоаннинском районе Волгоградской области, три человека погибли, женщина и ребенок доставлены в реанимацию, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

"Касательное столкновение легкового автомобиля Hyundai Solaris и рейсового автобуса. В автобусе никто не пострадал. В легковом автомобиле находились пять человек, из них двое детей. Погибли двое мужчин и ребенок, госпитализированы женщина и второй ребенок", — сказал собеседник.

Он уточнил, что пострадавшие находятся в реанимации. У них множественные травмы, в том числе черепно-мозговые и переломы.

По данным источника, автобус следовал по маршруту Москва — Жирновск. Из Жирновска (Волгоградская область) был вызван другой автобус, на котором пассажиров доставят в пункт назначения.