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В ДТП в Волгоградской области погибли три человека 

ТАСС + ещё 5 6 часов назад
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
Автомобиль Hyundai Solaris и автобус попали в ДТП на трассе в Новоаннинском районе Волгоградской области, три человека погибли, женщина и ребенок доставлены в реанимацию, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.
"Касательное столкновение легкового автомобиля Hyundai Solaris и рейсового автобуса. В автобусе никто не пострадал. В легковом автомобиле находились пять человек, из них двое детей. Погибли двое мужчин и ребенок, госпитализированы женщина и второй ребенок", — сказал собеседник.
Он уточнил, что пострадавшие находятся в реанимации. У них множественные травмы, в том числе черепно-мозговые и переломы.
По данным источника, автобус следовал по маршруту Москва — Жирновск. Из Жирновска (Волгоградская область) был вызван другой автобус, на котором пассажиров доставят в пункт назначения.
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ДТП , Hyundai , Hyundai Solaris , ИТАР-ТАСС
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