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В Ижевске завели дело после ДТП с автобусом 

РИА Новости + ещё 7 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Правоохранители Удмуртии возбудили дело о нарушении правил дорожного движения после столкновения пассажирского автобуса с опорой трубопровода в Ижевске, в результате которого пострадали 25 человек, сообщили РИА Новости в МВД по Удмуртии.
Ранее сообщалось, что 20 человек пострадали при столкновении автобуса "Нефаз", в котором находились около 35 пассажиров, с опорой воздушного трубопровода. По предварительной версии, автобус подрезал легковой автомобиль. Уходя от столкновения, водитель совершил наезд на опору теплотрассы. По уточненным данным МЧС, в аварии пострадали 25 человек.
"По факту аварии возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью человека. Расследование дела продолжается, устанавливаются обстоятельства. Известно, что в больнице Ижевска остаются 7 пострадавших при этом ДТП", — сообщили агентству в удмуртской полиции.
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ДТП , Нефаз , МВД , РИА Новости
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