Пять человек погибли в результате ДТП в Хабаровском крае

Пять человек погибли в результате аварии в Хабаровском крае. Отмечается, что водитель автомобиля был в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД.

«На первом километре трассы Благодатное — Князе-Волконское водитель 1993 года рождения, управляя Toyota RAV4, совершил съезд с дороги вправо по ходу движения с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель и четыре пассажира погибли», — сказали в ведомстве.

Ранее три человека стали жертвами ДТП на федеральной трассе М5 «Урал» в Бузулукском районе Оренбургской области.

В июле портал «Юга.ру» сообщал, что в Адыгее возбудили дело по факту гибели ребёнка в ДТП.