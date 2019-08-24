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Пять человек погибли в результате ДТП в Хабаровском крае 

RT на русском + ещё 7 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Пять человек погибли в результате аварии в Хабаровском крае. Отмечается, что водитель автомобиля был в состоянии алкогольного опьянения.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД.
«На первом километре трассы Благодатное — Князе-Волконское водитель 1993 года рождения, управляя Toyota RAV4, совершил съезд с дороги вправо по ходу движения с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель и четыре пассажира погибли», — сказали в ведомстве.
Ранее три человека стали жертвами ДТП на федеральной трассе М5 «Урал» в Бузулукском районе Оренбургской области.
В июле портал «Юга.ру» сообщал, что в Адыгее возбудили дело по факту гибели ребёнка в ДТП.
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ДТП , Toyota , Toyota RAV4
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