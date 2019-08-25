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В Чувашии в ДТП погибли пять человек 

ТК «Звезда» + ещё 5 3 часа назад
Фото: Пресс-служба МВД по Чувашской Республике
По предварительной информации, 23-летний водитель Toyota выехал на полосу встречного движения.
В Чувашии в результате аварии с участием автомашин Toyota Corolla и Lada Vesta погибли пять человек, еще два — пострадали. Об этом сказано сообщается на сайте МВД по республике.
В результате происшествия водителя иномарки и 27-летнего пассажира госпитализировали с различными травмами.
«31-летняя пассажирка Toyota, а также водитель Lada и трое его пассажиров — мужчины в возрасте 42 и — двое — 47 лет, скончались», — говорится в сообщении ведомства.
По предварительной информации, 23-летний водитель Toyota выехал на полосу встречного движения. По факту аварии возбуждено уголовное по части 5 статьи 264 Уголовного кодекса России («Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек»), отметили в МВД.
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ДТП , Lada Vesta , Lada , Toyota , Toyota Corolla
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