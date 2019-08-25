В Санкт-Петербурге мужчина оказался в реке Мойке после ДТП

В центре Санкт-Петербурга мужчина оказался в реке Мойке в результате ДТП.

Инцидент произошёл у Большого Конюшенного моста. Внедорожник столкнулся с автомобилем, который принадлежит «Яндекс. Такси». После удара иномарка отлетела на тротуар и пробила чугунное ограждение. Один человек оказался в воде. Данных о его состоянии пока нет, передаёт Пятый канал.