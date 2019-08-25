Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Санкт-Петербурге мужчина оказался в реке Мойке после ДТП 

News.ru 1 час назад
Фото: News.ru
В центре Санкт-Петербурга мужчина оказался в реке Мойке в результате ДТП.
Инцидент произошёл у Большого Конюшенного моста. Внедорожник столкнулся с автомобилем, который принадлежит «Яндекс. Такси». После удара иномарка отлетела на тротуар и пробила чугунное ограждение. Один человек оказался в воде. Данных о его состоянии пока нет, передаёт Пятый канал.
Ранее News.ru писал о том, что причиной аварии, в которой погиб режиссёр Игорь Хомский, предварительно, стало превышение скорости. Он разогнался до 120 км/час, хотя разрешённая скорость на том участке дороги составляет 60.
News.ru: последние новости
Правоохранители опубликовали видео с обрушившегося моста в Харькове Три человека погибли в ДТП с автобусом в Волгоградской области Пять человек погибли в результате «пьяного» ДТП в Хабаровском крае
ДТП , Игорь Хомский
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На какие дорожные знаки не обращают внимания водители?
Стала известна причина обрушения моста под Харьковом5
Названа опасность застрявших в протекторе шины камней1
В Чувашии в ДТП погибли пять человек2
Два человека погибли в ДТП в Оренбургской области
Видео
06:01
Легковушка въехала в остановку в центре Москвы
ДТП
00:21
В Перми маршрутка с пассажирами «влетела» в магазин
ДТП
00:44
Aurus Senat подешевел на 10 млн рублей
Автоновости Тест-драйвы
00:47
Дама без одежды оседлала красный Ferrari
ДТП
00:11
В ДТП на юге Москвы погиб полицейский
ДТП
01:00
Автомобиль пролетел сквозь надземный пешеходный переход
ДТП
00:15
Один человек погиб: под Подольском столкнулись пять машин
ДТП
01:04
Запретят ли ездить на старых машинах
Автоновости Статьи
02:45
Автопилот не распознал: Tesla сгорела на МКАД
ДТП Статьи
02:30
Строители «Тавриды» дали обещание Путину
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение