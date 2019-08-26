Савеловский суд Москвы приговорил к шести годам заключения бывшего сотрудника университета «Синергия» Михаила Исаханова, сбившего двух женщин, одна из которых была беременна. Об этом сообщает РИА Новости.
ДТП произошло в 2018 году на улице Верхней Масловке. Исаханов на BMW сбил двух женщин. Одна из них погибла, вторая была доставлена в реанимацию. Исаханов после аварии отказался проходить медицинское освидетельствование. Адвокат потерпевших Станислав Мальцев заявлял, что водитель не оказал помощь пострадавшим и отказался признавать свою вину. Экспертизы показали, что бывший сотрудник «Синергии» превысил скорость и принимал наркотики.
Сегодня суд приговорил Михаила Исаханова к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Также он должен выплатить по 2,5 миллиона рублей компенсации морального вреда матери и мужу погибшей и миллион рублей второй пострадавшей, заявил адвокат Андрей Мишонов.
В свою очередь, по информации РЕН ТВ, родственники погибшей девушки заявили, что рассчитывали на более строгий приговор.
Сам обвиняемый перед вынесением приговора заявил, что ждет «справедливости», сообщает «Московский комсомолец».
«Справедливо привлечь второго участника ДТП. Меня подрезала другая машина, водителя которой не хотят привлекать», — пояснил Михаил Исаханов, отметив, что не принимал наркотики.