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Девушка на самокате попала под грузовик и отделалась царапиной 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
В китайском городе Гаою, провинция Цзянсу, 20-летняя девушка попала под движущийся грузовик и отделалась царапиной на ноге. Кадры, снятые камерой видеонаблюдения, опубликовал сайт Newsflare.
Грузовик столкнулся с электросамокатом девушки, которая пересекала перекресток. Автомобиль продолжил движение, переехал самокат и остановился лишь через несколько секунд.
После столкновения девушка упала на проезжую часть и оказалась под грузовиком. Чтобы не попасть под колеса, она поджала руки и ноги. Ей удалось самостоятельно выбраться из-под машины, после чего она подошла к кабине и постучалась к водителю.
22 августа сообщалось, что в канадском городе Эдмонтон пассажир лифта выжил после падения с большой высоты. Он не получил серьезных травм и смог самостоятельно выбраться из упавшего лифта.
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