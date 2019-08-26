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В Ташкенте опрокинулся автобус 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: © AP Photo
Пассажирский городской автобус опрокинулся в Ташкенте, восемь человек пострадали, погибших нет, сообщает в понедельник управление по связям с общественностью и СМИ МВД Узбекистана.
По данным управления, накануне водитель пассажирского автобуса Isuzu не справился с управлением из-за поломки рессоры, машина опрокинулась на обочину дороги.
"Двое пассажиров, в том числе четырехлетняя девочка, были госпитализированы. Еще шестерым, получившим незначительные травмы, оказана медицинская помощь на месте происшествия", — говорится в сообщении.
В настоящий момент проводится доследственная проверка по факту ДТП, уточнили в МВД.
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ДТП , Isuzu , МВД
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