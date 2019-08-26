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Двукратный чемпион Олимпийских игр попал в ДТП в Кении 

RT на русском + ещё 6 1 час назад
Фото: Reuters
Двукратный олимпийский чемпион в беге на 800 метров кениец Дэвид Рудиша попал в ДТП у себя на родине.
Об этом сам 30-летний спортсмен рассказал в своём Twitter.
«Я выжил в дорожной аварии в Кероке по пути домой в Килгорис после лобового столкновения с автобусом. Со мной всё в порядке, я не получил повреждений», — написал Рудиша.
Помимо двух золотых наград Игр, в активе кенийского бегуна также по две награды высшей пробы на чемпионатах мира, а также чемпионатах Африки.
Ранее сообщалось, что чемпион мира в тройном прыжке 2013 года завершил карьеру.
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