Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Стали известны подробности смертельного ДТП с Хомским 

360tv.ru 53 минуты назад
Раскрыты детали аварии, в которой погиб 42-летний режиссер Игорь Хомский. Мужчина в два раза превысил допустимую скорость.
ДТП случилось с 25 августа. Как стало известно телеканалу РЕН ТВ, Хомский управлял каршеринговым автомобилем Genesis. Он ехал по Юрьевскому переулку в направлении улицы Боровой.
Около дома № 20 он не смог справиться с управлением и наехал на бордюрный камень. После этого машина в МАЗ, который стоял в крайней правой полосе. Все случилось примерно в 06:50, режиссер скончался от полученных травм до приезда скорой.
По данным телеканала, Хомский разогнал иномарку до 120 километров в час. Эта цифра вдвое превышает разрешенную на данном участке скорость.
Данные подтверждают и кадры с камер наблюдения. На них видно, что у водителя не было возможности избежать столкновения.
Удар был настолько сильным, что автомобиль смяло. Тело Хомского пришлось извлекать спасателям. Эксперты должны будут провести экспертизу и выяснить, были ли в крови погибшего алкоголь или какие-либо запрещенные вещества.
360tv.ru: последние новости
Рейсовый автобус перевернулся в Китае. Погибли семь человек Автомобильный мост рухнул в Харькове. Видео Появилось видео с места гибели режиссера Игоря Хомского
Комментарии12
ДТП , Видео , Игорь Хомский , РЕН ТВ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Ташкенте опрокинулся автобус
Двукратный чемпион Олимпийских игр попал в ДТП
Популярная блогер умерла после ДТП на Бали18
В Китае в ДТП с автобусом погибли семь человек
Девушка на самокате попала под грузовик и выжила
Видео
06:01
Легковушка въехала в остановку в центре Москвы
ДТП
00:21
В Перми маршрутка с пассажирами «влетела» в магазин
ДТП
00:44
Aurus Senat подешевел на 10 млн рублей
Автоновости Тест-драйвы
00:25
Мажор прокатил полицейского на капоте
ДТП
00:47
Дама без одежды оседлала красный Ferrari
ДТП
00:11
В ДТП на юге Москвы погиб полицейский
ДТП
01:00
Автомобиль пролетел сквозь надземный пешеходный переход
ДТП
00:15
Один человек погиб: под Подольском столкнулись пять машин
ДТП
01:04
Запретят ли ездить на старых машинах
Автоновости Статьи
02:45
Автопилот не распознал: Tesla сгорела на МКАД
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение