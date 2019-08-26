Стали известны подробности смертельного ДТП с Хомским

Раскрыты детали аварии, в которой погиб 42-летний режиссер Игорь Хомский . Мужчина в два раза превысил допустимую скорость.

ДТП случилось с 25 августа. Как стало известно телеканалу РЕН ТВ, Хомский управлял каршеринговым автомобилем Genesis. Он ехал по Юрьевскому переулку в направлении улицы Боровой.

Около дома № 20 он не смог справиться с управлением и наехал на бордюрный камень. После этого машина в МАЗ, который стоял в крайней правой полосе. Все случилось примерно в 06:50, режиссер скончался от полученных травм до приезда скорой.

По данным телеканала, Хомский разогнал иномарку до 120 километров в час. Эта цифра вдвое превышает разрешенную на данном участке скорость.

Данные подтверждают и кадры с камер наблюдения. На них видно, что у водителя не было возможности избежать столкновения.

Удар был настолько сильным, что автомобиль смяло. Тело Хомского пришлось извлекать спасателям. Эксперты должны будут провести экспертизу и выяснить, были ли в крови погибшего алкоголь или какие-либо запрещенные вещества.