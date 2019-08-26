В США молодожены погибли в ДТП спустя несколько минут после свадьбы

В Техасе молодожены погибли в ДТП спустя несколько минут после бракосочетания. Об этом сообщает KFDM.

В автомобиль 19-летнего жениха и 20-летней невесты врезался пикап на выезде из суда. Машина с ними несколько раз перевернулась и приземлилась в канаве. Молодожены скончались на месте, водитель пикапа не пострадал.

Пара встречалась со школы. Они мечтали сыграть более пышную свадьбу в декабре.

"Единственное, чего они хотели, — это пожениться и начать свою жизнь. У них было так много планов", — рассказала мать жениха.

Женщина призналась, что стала свидетелем самого страшного для нее кошмара — гибели сына.

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП.