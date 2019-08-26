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В США молодожены погибли в ДТП спустя несколько минут после свадьбы 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Фото: Fotolia / zapuato
В Техасе молодожены погибли в ДТП спустя несколько минут после бракосочетания. Об этом сообщает KFDM.
В автомобиль 19-летнего жениха и 20-летней невесты врезался пикап на выезде из суда. Машина с ними несколько раз перевернулась и приземлилась в канаве. Молодожены скончались на месте, водитель пикапа не пострадал.
Пара встречалась со школы. Они мечтали сыграть более пышную свадьбу в декабре.
"Единственное, чего они хотели, — это пожениться и начать свою жизнь. У них было так много планов", — рассказала мать жениха.
Женщина призналась, что стала свидетелем самого страшного для нее кошмара — гибели сына.
Полиция устанавливает обстоятельства ДТП.
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