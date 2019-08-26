Автобус загорелся на внутренней стороне МКАД

Автобус загорелся на 74-м км внутренней стороны МКАД, движение машин в районе происшествия осложнено. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Автобус загорелся на внутренней стороне МКАД, это случилось на 74-м километре. Водитель и очевидцы начали тушить пожар своими силами из огнетушителей. Движение на месте ЧП затруднено", — сказал собеседник агентства.