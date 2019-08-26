Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Автобус загорелся на внутренней стороне МКАД 

ТАСС + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Автобус загорелся на 74-м км внутренней стороны МКАД, движение машин в районе происшествия осложнено. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
"Автобус загорелся на внутренней стороне МКАД, это случилось на 74-м километре. Водитель и очевидцы начали тушить пожар своими силами из огнетушителей. Движение на месте ЧП затруднено", — сказал собеседник агентства.
В пресс-службе главка МЧС Москвы ТАСС подтвердили факт заявки в противопожарную службу по факту пожара в автобусе, но подробности не сообщили.
ТАСС: последние новости
Водителю столкнувшегося с девятью машинами автобуса в Кирове могло стать плохо за рулем Суд приговорил к шести годам экс-сотрудника "Синергии", сбившего насмерть женщину в Москве Двукратный олимпийский чемпион Рудиша попал в ДТП, но не получил травм
ДТП , МЧС , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Автобус протаранил девять машин в Кирове
Молодожены погибли спустя несколько минут после свадьбы41
Вынесен приговор по делу о ДТП с беременной москвичкой8
В Ташкенте опрокинулся автобус
Машину смяло: как погиб Хомский46
Видео
06:01
Легковушка въехала в остановку в центре Москвы
ДТП
00:21
В Перми маршрутка с пассажирами «влетела» в магазин
ДТП
00:44
Aurus Senat подешевел на 10 млн рублей
Автоновости Тест-драйвы
00:25
Мажор прокатил полицейского на капоте
ДТП
00:47
Дама без одежды оседлала красный Ferrari
ДТП
00:11
В ДТП на юге Москвы погиб полицейский
ДТП
01:00
Автомобиль пролетел сквозь надземный пешеходный переход
ДТП
00:15
Один человек погиб: под Подольском столкнулись пять машин
ДТП
01:04
Запретят ли ездить на старых машинах
Автоновости Статьи
02:45
Автопилот не распознал: Tesla сгорела на МКАД
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение