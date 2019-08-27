Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

У ребенка сбитой беременной москвички был шанс выжить 

Рамблер 43 минуты назад
Фото: ТАСС
Мать Натальи Львовой, насмерть сбитой сотрудником «Синергии» Михаилом Исахановым, заявила, что у ее нерождённой внучки был шанс выжить. Об этом пишет «Комсомольская правда».
Мать погибшей Людмила Лукашева рассказала, что спасти ее дочь у врачей не было шансов.
«Но как же тяжело мне как медику понимать, что моя внучка сейчас могла бы жить. Все что нужно было: сделать кесарево сразу, в машине скорой», — подчеркнула она.
По словам женщины, результаты экспертиз свидетельствует, что ребенок был жив даже после того, как на живот ее дочери вылилось горячее машинное масло.
Лукашева отметила, что при этом российское законодательство не признает нерожденную девочку потерпевшей, хотя она была «абсолютно жизнеспособной».
«Я получила две справки о смерти, мы похоронили их в двух гробах. Но для суда внучка не живой человек, а всего лишь «тяжкий вред здоровью матери», — заключила она.
Авария произошла на севере Москвы 18 июня прошлого года. BMW Исаханова внезапно выехал на тротуар, сбив двух женщин и дорожный знак. Одна из пострадавших, 28-летняя Львова, была на девятом месяце беременности. Она получила тяжелую травму головы и скончалась в больнице. Во время кесарева сечения погибла ее дочь. У второй, 44-летней женщины, диагностировали сотрясение мозга, перелом костей таза и тупую травму живота.
31-летний Исаханов возглавлял в Московском финансово-промышленном университете «Синергия» отдел по работе с партнерами и спонсорами, а также работал преподавателем. Он утверждал, что перед аварией ехал со скоростью 60 километров в час, но его «подрезала» другая машина.
«КП» отмечает, что версию о втором автомобиле опровергли записи видеорегистраторов, а в действиях обвиняемого водителя нашли множество нарушений, в частности, его авто двигалось со скоростью не менее ста километров в час при разрешенных 60. Также его крови обнаружили наркотические вещества, но результаты экспертизы он не признал.
Комментарии
ДТП , BMW , Наталья Львова , Комсомольская правда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ГИБДД отказалась штрафовать Путина34
Мотоцикл въехал в группу людей в селе в Башкирии1
Автомобилистам разрешат обжаловать штрафы онлайн
Помогают ли желтые очки при езде в темноте3
Новый Land Rover Defender рассекречен
Видео
06:01
Легковушка въехала в остановку в центре Москвы
ДТП
00:21
В Перми маршрутка с пассажирами «влетела» в магазин
ДТП
00:44
Aurus Senat подешевел на 10 млн рублей
Автоновости Тест-драйвы
00:25
Мажор прокатил полицейского на капоте
ДТП
00:47
Дама без одежды оседлала красный Ferrari
ДТП
00:11
В ДТП на юге Москвы погиб полицейский
ДТП
01:00
Автомобиль пролетел сквозь надземный пешеходный переход
ДТП
00:15
Один человек погиб: под Подольском столкнулись пять машин
ДТП
01:04
Запретят ли ездить на старых машинах
Автоновости Статьи
02:45
Автопилот не распознал: Tesla сгорела на МКАД
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение