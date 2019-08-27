У ребенка сбитой беременной москвички был шанс выжить

Мать Натальи Львовой , насмерть сбитой сотрудником «Синергии» Михаилом Исахановым, заявила, что у ее нерождённой внучки был шанс выжить. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Мать погибшей Людмила Лукашева рассказала, что спасти ее дочь у врачей не было шансов.

«Но как же тяжело мне как медику понимать, что моя внучка сейчас могла бы жить. Все что нужно было: сделать кесарево сразу, в машине скорой», — подчеркнула она.

По словам женщины, результаты экспертиз свидетельствует, что ребенок был жив даже после того, как на живот ее дочери вылилось горячее машинное масло.

Лукашева отметила, что при этом российское законодательство не признает нерожденную девочку потерпевшей, хотя она была «абсолютно жизнеспособной».

«Я получила две справки о смерти, мы похоронили их в двух гробах. Но для суда внучка не живой человек, а всего лишь «тяжкий вред здоровью матери», — заключила она.

Авария произошла на севере Москвы 18 июня прошлого года. BMW Исаханова внезапно выехал на тротуар, сбив двух женщин и дорожный знак. Одна из пострадавших, 28-летняя Львова, была на девятом месяце беременности. Она получила тяжелую травму головы и скончалась в больнице. Во время кесарева сечения погибла ее дочь. У второй, 44-летней женщины, диагностировали сотрясение мозга, перелом костей таза и тупую травму живота.

31-летний Исаханов возглавлял в Московском финансово-промышленном университете «Синергия» отдел по работе с партнерами и спонсорами, а также работал преподавателем. Он утверждал, что перед аварией ехал со скоростью 60 километров в час, но его «подрезала» другая машина.

«КП» отмечает, что версию о втором автомобиле опровергли записи видеорегистраторов, а в действиях обвиняемого водителя нашли множество нарушений, в частности, его авто двигалось со скоростью не менее ста километров в час при разрешенных 60. Также его крови обнаружили наркотические вещества, но результаты экспертизы он не признал.