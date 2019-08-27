Александр Друзь отреагировал на данные о ДТП со своим участием в Петербурге

Знаток телеигры "Что? Где? Когда?" Александр Друзь отреагировал на появившиеся в СМИ данные о том, что он стал участником ДТП на пересечении Невского и Владимирского проспектов в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Как отмечается, на фотографиях с места происшествия виден мужчина, похожий на Друзя, который склонился над велосипедистом, которого сбили на пешеходном переходе. Рядом находится транспортное средство. По словам очевидцев, им управлял похожий на знатока человек.

Друзь отказался комментировать произошедшее и заверил, что ничего не произошло.

"Все хорошо. Все довольны. Все пляшут и поют", — сказал Друзь.

Ранее Друзь извинился за свои действия в передаче "Кто хочет стать миллионером?".