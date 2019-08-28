«Все пляшут и поют»: Друзь о ДТП в Петербурге

Магистр популярной передачи «Что? Где? Когда?» Александр Друзь отказался комментировать информацию о том, что сбил велосипедиста в центре северной столицы. Об этом сообщает РЕН ТВ.

«Нет-нет, никаких комментариев. Ничего не произошло. Все хорошо. Все довольны. Все пляшут и поют», — процитировал телеканал ответ Друзя на вопрос о ДТП.

Ранее газета «Аргументы и факты» со ссылкой на очевидцев сообщила, что Александр Друзь мог стать участником ДТП 27 августа на пересечении Невского и Владимирского проспектов. По приведенным изданием фотографиям, видно, что Друзь вышел из машины, перед которой лежит велосипед. На место приехали сотрудники полиции.