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«Все пляшут и поют»: Друзь о ДТП в Петербурге 

Рамблер + ещё 13 48 минут назад
Магистр популярной передачи «Что? Где? Когда?» Александр Друзь отказался комментировать информацию о том, что сбил велосипедиста в центре северной столицы. Об этом сообщает РЕН ТВ.
«Нет-нет, никаких комментариев. Ничего не произошло. Все хорошо. Все довольны. Все пляшут и поют», — процитировал телеканал ответ Друзя на вопрос о ДТП.
Ранее газета «Аргументы и факты» со ссылкой на очевидцев сообщила, что Александр Друзь мог стать участником ДТП 27 августа на пересечении Невского и Владимирского проспектов. По приведенным изданием фотографиям, видно, что Друзь вышел из машины, перед которой лежит велосипед. На место приехали сотрудники полиции.
ДТП , Видео , Александр Друзь , Аргументы и Факты
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