Вынесен приговор печально известному убийце за рулем

Это ДТП случилось немногим более года назад и очень быстро вызвало широчайший резонанс в обществе. Ранним летним вечером, когда еще даже не стемнело и движение на московских улицах было традиционно неспешным, находившаяся на 9-м месяце беременности 28-летняя Наталия Львова и 44-летняя Варвара Бойко в числе других пешеходов ждали на тротуаре зеленого сигнала светофора. И именно им было суждено оказаться сбитыми черным BMW 520, вдруг вылетевшим на этот тротуар на большой скорости, а до этого, по свидетельству очевидцев, уже успевшим проскочить другой перекресток на красный сигнал светофора.

От дальнейших подробностей кровь стынет в жилах: водитель BMW въехал в железную ограду, протащив под колесами и прижав к ней обеих женщин всей массой движущегося автомобиля. Как потом, не сдерживая слез, рассказывала (со слов, опять же, многочисленных очевидцев) обезумевшая мать Наталии, от сильного удара (вероятно, треснул поддон картера) полилось раскаленное моторное масло — прямо на живот девушки. Та, пытаясь даже в таком состоянии инстинктивно защитить ребенка, пыталась прикрыть живот руками, но это не помогло: к прочим тяжелейшим травмам она получила еще и ожоги 2-3 степени 50% поверхности тела, в некоторых местах до костей.

Из материалов дела следует, что, когда водитель BMW (у которого, кстати, сработала подушка безопасности) вышел из машины, к нему подошли люди и показали, что под колесами истекают кровью женщины. Но тот, вместо того, чтобы попытаться оказать им первую помощь или вызвать медиков, вернулся в машину и что-то там долго делал — предположительно, прятал видеорегистратор, который для суда он не предоставил, после чего и вовсе скрылся с места ДТП.

Когда Наталию доставили в больницу, сразу стало ясно, что она потеряла ребенка, но спустя несколько дней и сама женщина, не приходя в сознание, скончалась от полученных травм. Овдовевший супруг рассказывал потом, что она как раз возвращалась домой после заключительного обследования в роддоме, и рожать ей предстояло уже в ближайшие дни. Вторая пострадавшая также была госпитализирована в тяжелейшем состоянии, но выжила. Она получила переломы таза и челюсти, серьезную травму позвоночника и лечится по сию пору.

Виновник ДТП — 32-летний житель Кисловодска и бывший топ-менеджер университета "Синергия" Михаил Исханов — в больнице так и не появился, а сам от медосвидетельствования отказался, утверждая, что ни алкоголя, ни наркотиков не употреблял. Тем не менее, проведенный затем анализ его мочи однозначно показал наличие в его организме каннабиоидов, что является прямым следствием употребления (еще до ДТП) марихуаны, и на этом основании врачи официально установили его состояние опьянения на момент ДТП. Автотехническая же экспертиза показала, что автомобиль двигался со скоростью от 87 до 104 км/час при разрешенной 60 км/час. К тому же резина на автомобили была лысая.

Сам Исаханов и на протяжении всего следствия, и на суде вопреки множеству доказательств и свидетельств, свою вину полностью отрицал, утверждая, что наркотики не употреблял, ехал со скоростью 60 км/час и вообще ничего не нарушал. При этом еще постоянно цинично твердил, что у него четыре высших образования, и что ему этой историей хотят "испортить репутацию".

При этом, как выяснилось, выяснил, Исханов был заядлым лихачом — с декабря 2017 года по июнь 2018 года 62 раза привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения — когда таковые были зафиксированы. Его 63-е нарушение стало роковым для молодой беременной женщины, ее не успевшей родиться дочери, ее родных и близких.

Приговором суда Михаил Исханов признан виновным в нарушении правил дорожного движения, совершенном лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 4 ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации). Осужденному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима , с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами сроком на 3 года.

Также на основании приговора суда в качестве компенсации морального вреда с осужденного подлежит взысканию по 2 500 000 рублей в пользу мужа и матери погибшей, в пользу потерпевшей, которой в результате ДТП причинен вред здоровью, подлежит взысканию 1 000 000 рублей.

Получил ли виновник столь страшного ДТП по заслугам? Спорный вопрос. Ведь его судили еще по старому закону, который действовал на момент совершения деяния. По новому же закону он мог бы получить уже до 12 лет, а с учетом беременности погибшей (если бы дело было квалифицировано в отношении гибели двух и более человек), то и до 15 лет, на фоне которых назначенные ему 6 лет лишения свободы кажутся теперь просто подарком судьбы. И всякому, кто так не считает, стоит просто подумать о том, что среди стоящих на тротуаре у перехода людей может быть и его жена, мать, дочь, сестра… Много 6 лет за гибель молодой цветущей женщины и ее уже готовящегося увидеть белый свет дитя? Или все же мало?

И, при всем сострадании к погибшим и к горю их родных, нужно смотреть на проблему шире: любой, кто садится за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения — заведомый мерзавец и поддонок. А если он при этом еще и кажется самому себе вполне адекватным и очень крутым — мерзавец и поддонок вдвойне. И будем честны: и из окон своих автомобилей, и будучи пешеходами, мы изо дня в день точно видим на наших улицах удручающе много таких мерзавцев и подонков, подвергающих смертельной опасности не только свои никчемные жизни — они не черта не стоят, но и чужие. Вот как бы сделать, чтобы их изо дня в день становилось не больше, а меньше, а потом бы и вообще не стало? По крайней мере, начать с себя.

Не позволяйте себе садиться за руль в состоянии, в котором это делать нельзя. Берегите себя и своих близких.