Девять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Волгограде

Девять человек в среду утром пострадали в аварии с микроавтобусом, который опрокинулся в кювет на окраине Волгограда. Об этом сообщили ТАСС в экстренных службах региона.

"Сегодня утром на границе Красноармейского района Волгограда и Светлоярского района региона произошло ДТП с микроавтобусом, он опрокинулся в кювет. По предварительным данным, пострадали девять человек", — сказал собеседник агентства.