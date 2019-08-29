Погибла ведущая «Разрушителей легенд»

Автогонщица и бывшая ведущая «Разрушителей легенд» Джесси Комбс погибла в автокатастрофе, сообщает Autoblog

ДТП произошло в пустыне Алворда, штат Орегон, США. 39-летняя американка находилась за рулем реактивного четырехколесного автомобиля.

На нем она пыталась разогнаться до 996 километров в час, побив таким образом два рекорда скорости. Один — на реактивном автомобиле среди женщин, который сама же установила в 2016 году (769 км/ч), второй — абсолютный рекорд скорости на суше среди женщин.

Последний рекорд уже 43 года принадлежит автогонщице и каскадерше Китти О'Нил — в 1976-м она разогналась до 843 км/ч на трехколесном реактивном авто.

Помимо установки рекордов, участия и побед в профессиональных автогонках Джесси Комбс в разное время вела несколько телешоу. Среди прочих — Xtreme 4х4, «Крутой тюнинг», All Girls Garage и «Как построить… все». В 2009-м Комбс была временной ведущей шоу «Разрушители легенд», пока основная, Кэри Байрон, находилась в отпуске по беременности и родам.