Известная гонщица погибла в реактивном автомобиле

Во время установления рекорда погибла известная гонщица и телеведущая

В возрасте 36 лет погибла известная американская гонщица и телеведущая Джесси Комбс.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jessi Combs (@thejessicombs) 24 Авг 2019 в 2:22 PDT Трагический инцидент произошел 27 августа во время того, как девушка пыталась побить собственный рекорд скорости на реактивном автомобиле. Как сообщает Autoblog, испытания проходили на сухом дне озера пустыни Алворда. Комбс пыталась разогнаться до 619 миль в час, это почти 996 километров.

Погибшая также известна по работе в телепрограммах All Girls Garage, Extreme 4x4. Также она временно вела шоу "Разрушители легенд".

Джесси Комбс прозвали самой быстрой женщиной на четырех колесах. В 2013 году она смогла побить рекорд скорости среди представительниц женского пола, разогнавшись до 632 километров в час. Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час. В 2018 показатель гонщицы достиг уже 777 километров, но тогда результат не засчитали официально.