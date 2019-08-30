Мужчина въехал в толпу людей в Москве

Водитель Hyundai въехал в группу людей у одного из московских рынков и скрылся. Об этом сообщается на сайте столичного управления МВД.

МВД отметили, что полицию вызвали на место происшествия, сообщив о «конфликте двух групп граждан» у рынка в районе Чертаново Центральное, а не о ДТП.

Приехавшие туда полицейские выяснили, что один из участников конфликта въехал в толпу на своей машине, затем бросил автомобиль и сбежал.

В результате происшествия двое мужчин получили травмы. Пострадавших госпитализировали.

Полицейским удалось найти и задержать подозреваемого. Им оказался 36-летний приезжий. Против него возбудили дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).