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Мужчина въехал в толпу людей в Москве 

Рамблер + ещё 8 1 час назад
Водитель Hyundai въехал в группу людей у одного из московских рынков и скрылся. Об этом сообщается на сайте столичного управления МВД.
В МВД отметили, что полицию вызвали на место происшествия, сообщив о «конфликте двух групп граждан» у рынка в районе Чертаново Центральное, а не о ДТП.
Приехавшие туда полицейские выяснили, что один из участников конфликта въехал в толпу на своей машине, затем бросил автомобиль и сбежал.
В результате происшествия двое мужчин получили травмы. Пострадавших госпитализировали.
Полицейским удалось найти и задержать подозреваемого. Им оказался 36-летний приезжий. Против него возбудили дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).
ДТП , Видео , Hyundai , МВД
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