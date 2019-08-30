Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бывший футболист «Локомотива» Эмир Спахич попал в ДТП 

ТАСС + ещё 11 30 августа 2019
Экс-футболист «Локомотива» попал в ДТП
Фото: ТАСС
Бывший защитник московского футбольного клуба "Локомотив" босниец Эмир Спахич получил тяжелые травмы в результате автомобильной аварии. Об этом сообщает пресс-служба Футбольного союза Боснии и Герцеговины.
Дорожно-транспортное происшествие произошло недалеко от боснийского города Гацко. Отмечается, что 39-летний Спахич находится в стабильном состоянии и его жизнь вне опасности. В пятницу Спахича доставили на вертолете в Клинический центр Сараевского университета.
В России Спахич выступал за ярославский "Шинник", московские "Торпедо" и "Локомотив", в составе которого становился обладателем Кубка России, и махачкалинский "Анжи". Также футболист играл за французский "Монпелье", испанскую "Севилью" и немецкие "Байер" и "Гамбург". В составе сборной Боснии и Герцеговины он провел 94 матча, забив шесть голов. Защитник завершил игровую карьеру в 2017 году.
ТАСС: последние новости
В Москве задержали мужчину, въехавшего на автомобиле в толпу людей В Москве задержали мужчину, въехавшего на автомобиле в толпу людей Два человека пострадали при столкновении BMW и Lamborghini в центре Москвы Два человека пострадали при столкновении BMW и Lamborghini в центре Москвы Россиянин погиб в ДТП в Болгарии Россиянин погиб в ДТП в Болгарии
ДТП , Эмир Спахич , Локомотив , Торпедо
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Регистрация машины»: чем грозят автовладельцу проблемы с базами ГИБДД
«Регистрация машины»: чем грозят автовладельцу проблемы с базами ГИБДД
Орландо Блума оштрафовали за превышение скорости
Орландо Блума оштрафовали за превышение скорости4
Сотрудникам ДПС в Москве выдадут новую форму
Сотрудникам ДПС в Москве выдадут новую форму1
МКАД увеличится в полтора раза
МКАД увеличится в полтора раза4
Пять главных советов по подготовке машины к осени
Пять главных советов по подготовке машины к осени
Видео
Горящий грузовик перекрыл три полосы МКАД
00:04
Горящий грузовик перекрыл три полосы МКАД
ДТП
Любимый автомобиль Украины оказался российским
03:06
Любимый автомобиль Украины оказался российским
Автоновости
Орландо Блума оштрафовали за превышение скорости
00:39
Орландо Блума оштрафовали за превышение скорости
ДТП
Умельцы превратили «Ниву» в подлодку
20:06
Умельцы превратили «Ниву» в подлодку
Автоновости
Полиция с мигалками прокатила мальчика по городу
01:15
Полиция с мигалками прокатила мальчика по городу
Автоновости
Легковушка въехала в остановку в центре Москвы
06:01
Легковушка въехала в остановку в центре Москвы
ДТП
Что будет, если самовольно нарисовать зебру
00:46
Что будет, если самовольно нарисовать зебру
Автоновости
В Перми маршрутка с пассажирами «влетела» в магазин
00:21
В Перми маршрутка с пассажирами «влетела» в магазин
ДТП
У ребенка сбитой беременной москвички был шанс выжить
04:21
У ребенка сбитой беременной москвички был шанс выжить
ДТП
Россиянам разрешат спорить с ГИБДД
01:22
Россиянам разрешат спорить с ГИБДД
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение