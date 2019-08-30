Экс-футболист «Локомотива» попал в ДТП

Бывший футболист «Локомотива» Эмир Спахич попал в ДТП

Бывший защитник московского футбольного клуба "Локомотив" босниец Эмир Спахич получил тяжелые травмы в результате автомобильной аварии. Об этом сообщает пресс-служба Футбольного союза Боснии и Герцеговины.

Дорожно-транспортное происшествие произошло недалеко от боснийского города Гацко. Отмечается, что 39-летний Спахич находится в стабильном состоянии и его жизнь вне опасности. В пятницу Спахича доставили на вертолете в Клинический центр Сараевского университета.